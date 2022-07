Du lundi 25 juillet au vendredi 5 août 2022, la ville de Saint-Paul organise des ateliers divers et variés à la maison Serveaux et à l'espace culturel Sudel Fuma. Au programme : atelier percussion, tressage feuilles coco, gravure sur calebasse, moringue, éveil musical ou encore fabrication de cerf-volant...Certains ateliers sont accessibles dès 6 ans. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville de Saint-Paul.

Les places étant limitées, il est vivement recommandé de s’inscrire à chaque atelier au 02 62 34 49 20 ou à l’adresse suivante : [email protected]

Ces "vacances culturelles" constituent une déclinaison de "L’été culturel", un dispositif piloté par le Ministère de la Culture.

Ce rendez-vous proposé à Saint-Paul vise à permettre aux jeunes et aux familles, ne partant pas en vacances d’accéder à une offre culturelle de qualité pendant les vacances scolaires.

Ce dispositif gratuit permet également à la commune d’accompagner les artistes et les professionnels de la filière culturelle. Les actions mises en place reposent sur l’éducation artistique et culturelle, la transmission de connaissances, la rencontre vivante avec les artistes et la pratique.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site internet de la ville de Saint-Paul et sa page Facebook.