Ce week-end, deux sportifs Réunionnais se sont illustrés lors des Championnats du monde de Karaté. Deux Saint-Paulois que le président de Département, Cyrille Melchior, a tenu à féliciter. Nous publions ci-dessous le communiqué du Conseil départemental. (Photo : ville de Saint-Paul)

"J’ai appris avec grand plaisir les excellents résultats de deux jeunes sportifs réunionnais au Championnat du monde de Karaté, deux Saint-Paulois qui font notre fierté : Sullivan PAULO, licencié au club de karaté de Sans Souci, décroche la médaille de bronze en individuel et en équipe, et Cédric CRESCENCE, président du club de karaté de Sans Souci est lui, sacré champion du monde de karaté catégorie vétéran. Je tiens à leur exprimer mes plus vives félicitations.

C’est une belle reconnaissance pour ce club dont ces résultats attestent de la qualité de l’enseignement apporté.

Ces modèles de réussite sont porteurs d’un grand message d’espoir pour la jeunesse réunionnaise et La Réunion toute entière : avec le courage, la volonté, et la persévérance, Tout est possible !"