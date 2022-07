Publié il y a 14 minutes / Actualisé il y a 13 minutes

"Après un an et demi de travail en interne et l'implication de plus de 250 agents, la direction commune du CHOR et de l'EPSMR a le plaisir et la grande fierté d'annoncer la sortie de son projet d'établissements 2022 - 2026" indiquent les deux partenaires dans un communiqué publié ce mercredi 26 juillet 2022. "C'est le document stratégique qui fixe pour les 5 prochaines années les grandes orientations qui vont marquer l'évolution de nos établissements et donc de fixer le cap" notent les deux structures dont nous publions le communiqué ci-dessous

