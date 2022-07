Ce mercredi 27 juillet 2022, les enfants inscrits dans les Accueils de loisirs sans hébergement (ALSH) ont participé à la journée de rencontres intergénérationnelles à l'école maternelle centre et l'école élémentaire Pothier. Les enfants des deux centres de loisirs ont accueilli les séniors de plusieurs clubs de personnes âgées du bassin de vie du centre-ville. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville de Saint-Paul (photos : ville de Saint-Paul).

Ensemble, ils ont partagé un moment exceptionnel autour d'animations qui ont plu aux petits... comme aux grands ! Depuis 8h ce mercredi 27 juillet 2022, les enfants des deux ALSH, l’école maternelle centre et l’école élémentaire Pothier, ont accueilli autour d’un riz chauffé, les 150 gramounes venus spécialement pour partager des moments conviviaux et attendrissants. Les clubs des Jasmins, les Orchidées de L’Ouest, les Pensées d’eau, les Flamboyants, les Manguiers, les Bois de lait, les Bons Amis de la Rue Jacquot, Les Jonquilles… ont répondu présents pour ces rencontres intergénérationnelles inédites. Au programme de ces rencontres fortes en émotions : fabrication de boîte à bijoux, peinture sur tableau sur le thème de La Réunion, confection de sacs fait mains, fabrication de kayamb, séance de sophrologie… Un stand “La Rényion lontan” proposait également des démonstrations et expositions des objets d’antan. De véritables découvertes pour ces marmailles et un retour dans le passé pour ces gramounes qui n’ont pas hésité à transmettre leur savoir, raconter leurs souvenirs à cette jeune génération toute ouïe.

Après un repas partage, cette journée s’est achevée sur une animation musicale. Ambiance assurée avec le petit orchestre venu clôturer cette journée pleine de découvertes autant pour les petits que pour les séniors.

Ville solidaire et inclusive, Saint-Paul compte à ce jour plus de 18 000 personnes âgées de plus de 60 ans dont 21 centenaires. Pour prendre soin de nos aînés, la ville de Saint-Paul encourage le vieillissement actif et en bonne santé, elle poursuit son accompagnement des personnes âgées et de leur famille. Au travers plusieurs actions, la ville souhaite rendre les séniors acteurs de leur quotidien, de leur cadre de vie, de leur santé, de leur condition de vie… Parce que la lutte contre l’isolement des personnes âgées est un enjeu majeur sociétal, Saint-Paul a à cœur de protéger ses gramounes. L’action de la municipalité est donc globale. Elle repose tant sur l’intergénérationnel que sur la solidarité sociale et la santé. Pour répondre aux besoins de ce public fragilisé, le pôle des solidarités, qui regroupe ces différents services, prend ainsi toute sa signification.