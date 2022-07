En raison des travaux dans le secteur du Cap La Houssaye, le parcours de la ligne 76 du Kar'Ouest est modifiée à partir du 28 juillet 2022 (Photo ville de Saint-Paul)

Secteur : Cap La Houssaye





Ligne 76 : Durant 12 mois, fermeture partielle de la RN1 A (entre le cimetière marin et Boucan Canot) pour cause de travaux de création et de sécurisation de bande cyclables. À partir du 28 juillet, la ligne 76 : Service 3 déviée dans le sens Nord-Sud.



Secteur : Cap La Houssaye





Ligne 76 : Durant 12 mois, fermeture partielle de la RN1 A (entre le cimetière marin et Boucan Canot) pour cause de travaux de création et de sécurisation de bande cyclables. À partir du 28 juillet, Déviation de la LGO dans le sens Nord/Sud par la Route des Tamarins –> la RD10 (Route du Théâtre) avec un passage à l’arrêt “Boucan Canot”.