Publié il y a 27 minutes / Actualisé il y a 24 minutes

La Ville de Saint-Paul vibre au rythme des percussions ce vendredi 29 juillet au soir depuis 18h devant la Cerise et Léspas. Au programme de la soirée d'ouverture du Festival Opus Pocus deux ensemble de percussions : Bloco Malagasy - QI Lin et deux concerts: Ludo Perez et Bebert Mariapin. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville de Saint-Paul. (Photo : ville de Saint-Paul)

