Saint-Paul, Ville d'Art et d'Histoire, accueille une exposition sur le Mahatma Gandhi, père de la nation indienne, du samedi 13 au mardi 16 août 2022 à la Longère Sudel-Fuma. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville de Saint-Paul. (Photo : ville de Saint-Paul)

La commune, terre des talents et des créativités, propose ce rendez-vous dans le cadre du 75ème anniversaire de l’indépendance de l’Inde.

Par ailleurs, la Municipalité en partenariat avec le Gopio de l’île de La Réunion organise aussi la projection du film "La Reine des Cipayes" le samedi 13 août à Cimendef. Pour assister à cette séance gratuite, il faut obligatoirement s’inscrire avant le jeudi 11 août au 02 62 45 81 95 (ce vendredi, jusqu’à 15 heures et du lundi au jeudi, de 8 heures à 16 heures) ou par mail ([email protected]).

Pour rappel, Saint-Paul accueillait récemment la Journée internationale du yoga. Une manifestation co-organisée avec le Consulat général de l’Inde à La Réunion. Les liens et les échanges entre la cité Saint-Pauloise et l’Inde doivent perdurer et se développer. C’est le sens de la délibération adoptée au Conseil Municipal du 30 juin dernier.

Cette belle entente se traduira par l’inauguration d’un buste du Mahatma Gandhi. Il s’agit d’un don effectué par le Consulat à Saint-Paul. Ce buste sera inauguré dans le courant du mois d’octobre. Cette œuvre sera installée, sur le front de mer, dans le Jardin de Mahatma Gandhi.

Cet espace fera face à la mer et à la montagne. Saint-Paul est la Baie du meilleur ancrage où les premiers engagés indiens ont posé le pied pour la première fois sur le sol réunionnais.