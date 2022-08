Publié il y a 11 minutes / Actualisé il y a 16 heures

Le port de Saint-Gilles-les-Bains et la Place Paul-Julius-Benard vont s'animer le dimanche 14 et le lundi 15 août 2022 avec la deuxième édition des Z'Artisanales, organisées de 9 à 18 heures. Cette manifestation, qui a connu un franc succès lors de la première édition du 5 juin dernier, fait son grand retour sur le port de plaisance géré par le Territoire de la Côte Ouest. L'objectif de l'intercommunalité est de valoriser le savoir-faire péi, et particulièrement celui des artisans de la côte de l'Ouest. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville de Saint-Paul. (Photos : ville de Saint-Paul)

