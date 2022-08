La fête de la mer et des littoraux sera à Saint-Paul ce dimanche 14 août dès 10h sur le front de mer - parking Goualem, a proximité de la sous-préfecture de Saint-Paul. De nombreuses activités sont au programme jusqu'à 20h. (photo : ville de Saint-Paul)

Au programme : balades guidées à vélo, défilé de déguisement, stand maquillage et de fabrication de cerfs-volants, sensibilisaiton sur la protection de l'environnement, contes, projection film et plateau artistique avec les groupes Coco Band, Zanlik ek lespri, Yabenabi Souldiers et Sega'el.