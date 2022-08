Publié il y a 54 minutes / Actualisé il y a 41 minutes

Le maire de Saint-Paul, Emmanuel Séraphin, a reçu plusieurs athlètes de haut niveau dans le discipline du trail ce mardi 9 août 2022. Plus qu'une envie de course, c'est une passion qui réunit ces différents athlètes : Émilie Maroteaux, vainqueur de la Swiss Canyon Trail (juin 2022), DTour (avril 2022), du Grand Raid chez les féminines, dont 27e au scratch général; Stéphane Odules, vainqueur au Trail Charette (2022) et Transvolcano (2022); Ludwig Valgresy, jeune talent en devenir et le coach; Julien Libertiaux... Tous ont échangé avec le maire de Saint-Paul autour de l'accompagnement des associations sportives (Photos : ville de Saint-Paul)

