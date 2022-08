Ce dimanche 14 août, la ville de Saint-Paul a célébré la fête de la mer. L'occasion également de rendre hommage aux pêcheurs disparus en mer. Une journée festives et marquée par la bénédiction des embarcations. Retour en images avec la ville de Saint-Paul. (Photo : Saint-Paul)

À Saint-Paul, les marins disparus en mer ont été commémorés lors du Pardon de la mer. Par son histoire, Saint-Paul, baie du meilleur ancrage, a tenu à célébrer la fête des pêcheurs sur le Débarcadère en ce dimanche 14 août. Plus qu'un métier, une passion, un attachement inéluctable à la mer , une vie à part entière...

- Saint-Paul célèbre la mer –

Ce dimanche, sur le parking Goualem à Saint-Paul, la commune a invité la population à découvrir et à participer à la fête de la mer et des littoraux. Plus de centaine de personnes a fait le déplacement pour cette première édition.