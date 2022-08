Ce lundi 15 août 2022, jour de l'Assomption, Monseigneur Gilbert Aubry procède à l'ordination de Sébastien Mérion lors d'une grand-messe à la Grotte Notre-Dame de Lourdes à Saint-Paul. Ce jeune religieux spiritain (Congrégation du Saint-Esprit) va être fait prêtre. Une cérémonie qui fait suite à une journée faite de temps de prières et d'animations. Actuellement, La Réunion compte 21 spiritains

Le Réunionnais Sébastien Mérion est né en 1989 à Sainte-Clotilde. Aîné d’une fratrie de cinq enfants, il reçoit par une éducation religieuse rigoureuse. "Fasciné de voir l’amour et la joie que laissent transparaître les prêtres, les religieux et les religieuses autour de moi, je ressens depuis ma prime enfance le désir de me donner au Bon Dieu", dit-il. Voulant vivre sa foi, Sébastien Mérion devient servant de messe et il est initié à la récitation du chapelet.

Il rejoint le Service des Vocations du diocèse de Saint-Denis en 2001. En 2008, Sébastien Mérion obtient son baccalauréat. À l’époque "mon désir devenir prêtre n’était pas aussi clair" dit-il. Il entreprend des études de comptabilité.

- L'appel de Dieu –

Alors étudiant, Sébastien Mérion s’investit pour l’église. "Je me rendais disponible pour les personnes sans-abri et les jeunes en recherche de soutien scolaire" se souvient-il

En 2011, il croise la route des Spiritains au travers de lectures. "Mon appel à la vie religieuse missionnaire est né certainement à ce moment-là", estime-t-il. "Le 6 novembre 2011, alors que je venais de participer à la messe de requiem pour le Père Louis Rigolet, un prêtre religieux spiritain missionnaire, l’appel du Seigneur se fit entendre plus clairement" dit-il.

Sébastien Mérion effectue alors une mission humanitaire à Ziguinchor au Sénégal. "Là-bas, je vis mon année d’expérience de vie communautaire internationale, interculturelle et intergénérationnelle avec des jeunes de la région ouest-africaine" relate-t-il

"Revenant en 2016-2017 dans l’océan Indien, je suis envoyé à l’île de La Réunion, notamment à l’église de la Trinité à Saint-Denis, puis dans l’archipel des Seychelles pour accomplir mon année de stage missionnaire et pastoral" poursuit-il.

En 2017, Sébastien Mérion entame son année canonique en Métropole au noviciat de Chevilly-Larue (Ile de France). "Je prononce mes premiers vœux de chasteté, d’obéissance et de pauvreté dans la Congrégation spiritaine lors de la fête du Bienheureux Jacques Laval le 9 septembre 2018 en présence de mes proches". Monseigneur Gilbert Aubry l’ordonne diacre le 28 novembre de la même année à l’église de Saint-Paul.

- Comment se déroule l'ordination ? -

Le sacrement de l’ordination est reçu au cours d’une messe solennelle. "Temps de fête et de joie, la célébration réunit tous ceux qui le souhaitent autour de celui qui va recevoir le sacrement de l’Ordre, grâce auquel la mission confiée par le Christ à ses apôtres continue à être exercée dans l’Eglise jusqu’à la fin des temps" note le diocèse de La Réunion dans un communiqué.



Au début de la célébration, l’Église demande à l’évêque d’ordonner le candidat (l’ordinand) pour la charge du presbytérat. L’évêque demande si celui-ci possède les aptitudes requises. Un prêtre atteste alors : "les chrétiens qui le connaissent ont été́ consultés et ceux à qui il appartient d’en juger ont donné́ leur avis. Aussi, j’atteste qu’il a été́ jugé digne d’être ordonné." Enfin, l’évêque conclut : "Avec l’aide du Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu et notre Sauveur, nous le choisissons pour l’ordre des prêtres".

Après la lecture de l’Évangile et l’homélie, l’évêque invite le futur prêtre à prendre la parole. "Celui ci, agenouillé, exprime alors sa volonté d’exercer sa charge en conformité avec la pensée du Christ et de l’Eglise, sous la conduite de l’évêque. Il le signifie en mettant ses mains dans celles de l’évêque et promet de vivre en communion avec lui et ses successeurs, dans le respect et l’obéissance" explique le diocèse.

"L’ordinand s’allonge sur le sol, visage contre terre. Il signifie ainsi son abandon à Dieu dans son ministère pour toute sa vie. L’évêque impose les mains à l'ordinand, qui se tient à̀ genoux" note encore le communiquié du diocèse. "Ce geste, signe du don de l’Esprit, signifie la mission confiée par le Christ, mission qui se transmet par les mains des Apôtres et de leurs successeurs. Aussitôt après, on revêt l'ordonné de l’étole presbytérale et de la chasuble. Ainsi est manifesté extérieurement le ministère qu’il devra accomplir dans la liturgie" ajoute le communiqué.



L’évêque remet au nouveau prêtre le pain et la coupe de vin qui deviendront dans l’eucharistie le corps et le sang du Christ. Il les lui donne en disant : "recevez l’offrande du peuple saint pour la présenter à Dieu… Vivez ce que vous accomplirez".

L’évêque donne alors un baiser fraternel au nouveau prêtre, scellant ainsi l’acceptation de celui-ci pour le ministère presbytéral.

