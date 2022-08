Depuis septembre 2021, le collectif Fil Rouge, porté par l'association ArTranslation, travaille à la production de la Tresse, "une oeuvre monumentale symbolisant les liens unissant les humains, ces liens qui ont été mis à mal en mars 2020 et le premier confinement pour finalement renaître encore plus forts." Le collectif propose aux Saint-paulois de rejoindre la Tresse en participant à des ateliers de tressage gratuits. Nous publions ci-dessous le communiqué d'ArTranslation.

Le projet la Tresse, imaginé par le collectif Fil Rouge, un collectif d'artistes contemporains, depuis près d'un an, est soutenu par l’Agence régionale de santé, la Direction régionale des affaires culturelles, la Région Réunion et la ville de Saint-Paul. Il s'agit d'une œuvre collective. Un assemblage de tissus, dont 90 % de récupération, réalisé lors d’ateliers de pratique animés par les intervenantes de l’association.

Le tressage, savoir modeste et patrimoine immatériel partagé par toute l'humanité, peut en effet être pratiqué à tout âge. Les résidents de trois Ehpad de l’ouest, Les Lataniers

(La Possession), Fabien Lanave (Le Port) et Les Alysés (La Saline-les-bains) en ont fait la preuve en assemblant plus d’un kilomètre de tissu. Les enfants des écoles maternelles de Saint-Paul ont également eu l’occasion de s’y essayer.

L’aventure ne s’arrête pas là, le collectif Fil Rouge a essaimé dans l’hexagone et des plasticiennes de Dordogne, de Londres, d’Italie, se sont jointes au projet. En décembre, une performance dansée, Pavane, sera proposée en ville de Saint-Paul avec la participation de la Compagnie Eric Languet/Le Hangar. In fine, la Tresse monumentale sera exposée au CRR-site Cimendef, dans la grande salle du rez-de-chaussée, accompagnée d’une exposition photographique de Gilles Dumur qui propose des portraits des participants.

Mais pour l’heure, le collectif Fil Rouge et la ville de Saint-Paul proposent aux Saint-paulois de rejoindre la Tresse en participant à des ateliers de tressage gratuits, en toute convivialité.

Les samedis 20 août, 27 août, 3 septembre, 10 septembre, les membres de Fil Rouge accueillent les publics au Marché Couvert, de 9h à 12h, pour tresser ensemble des tresses et des liens.

Les travaux réalisés durant ces quatre matinées seront exposés dans le jardin de la mairie pendant les Journées du Patrimoine avant d’être intégrés à la Tresse monumentale pour l’exposition de décembre.