Comme chaque année, la ville de Saint-Paul présente l'agenda scolaire 2022/2023, distribué aux élèves de CM1 et CM2 des 66 écoles du territoire. Cette année, elle en a distribué 3.700. (photos : ville de Saint-Paul)

"Ces 3.700 agendas, à destination de nos petits écoliers, sont avant tout des outils de sensibilisation et d’informations sur les exclusivités des actions de la ville Saint-Paul et c'est aussi l'occasion de présenter le nouveau Conseil communal des enfants et des jeunes (CCEJ)" indique la ville.