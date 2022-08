Depuis plusieurs années, la ville de Saint-Paul lutte contre les espèces invasives, en particulier le tulipier du Gabon. Cette espèce largement utilisée comme arbre d'ornement en raison de la beauté de sa floraison et de sa facilité d'adaptation à différents milieux représente cependant pour les flores indigènes une menace très sérieuse. Pour freiner sa prolifération, les agents de la direction de la biodiversité et des Ressources Naturelles ont suivi une formation afin de reconnaître cette espèce invasive. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville de Saint-Paul. (Photo d'illustration : ville de Saint-Paul)

Depuis le début du mois de juillet, la Direction de la Biodiversité et des Ressources Naturelles de la Ville de Saint-Paul a organisé plusieurs formations de sensibilisation sur le tulipier du Gabon à destination des agents du service environnement des différents secteurs du territoire en présence de l’association de défense de l'environnement (AVE2M).

L’objectif : apprendre à reconnaître cet arbre aux fleurs grandes et voyantes, d’une couleur jaune-orange. Introduite à des fins ornementales dans différents pays (Îles du Pacifique, Hawaï, Guam, Nouvelle-Calédonie, La Réunion…), cette essence a fini par envahir les terres agricoles et les plantations forestières, se comportant comme une véritable mauvaise herbe. Pour éviter sa prolifération, une grande opération de sensibilisation et d’accompagnement de la population à la lutte contre le Tulipier du Gabon est actuellement menée à Saint-Paul.

- Une aide pour lutter contre le Tulipier du Gabon -

L’association AVE2M (Association pour la Valorisation de l’Entre Deux Monde) a pour mission de recenser les zones contaminées et de définir par la suite les modalités d’accompagnement de la population à la lutte. Il est donc demandé aux personnes en possession de cet arbre sur le territoire de Saint-Paul, de contacter dès que possible l’AVE2M qui travaille en partenariat avec la ville de Saint-Paul.

Allons sov ensemb nout patrimoin !

Pour joindre l’association, contactez le 0262 33 47 98.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site de la ville de Saint-Paul ou sur sa page Facebook.