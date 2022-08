Publié il y a 56 minutes / Actualisé le Jeudi 18 Août à 16H22

Nila Radakichenin enseigne à l'école Louise Siarane de l'Etang depuis 25 ans et y est investie pleinement depuis plus de 37 ans. Pour l'institutrice et directrice de l'école, cette rentrée scolaire 2022 était la dernière. Il est temps de rendre les clefs et de se consacrer pleinement à ses fonctions d'élue chargée des affaires scolaires à la mairie de Saint-Paul, qu'elle mène à bras-le-corps depuis 2020. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville de Saint-Paul. (Photo : capture d'écran ville de Saint-Paul)

