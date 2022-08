Publié il y a 3 heures / Actualisé il y a 10 minutes

Le départ de la 5ème édition de la boucle parapente à été donné à 6h30 tapante ce dimanche 21 août 2022 ! En présence du Maire de Saint-Paul, Emmanuel Séraphin, de Jean Claude Prianon, président de la ligue réunionnaise d'athlétisme, et de Pierrot Hoarau, président du club "La team léla" et organisateur de la course, les 900 coureurs ont relevé le challenge ! (photos : ville de Saint-Paul)

