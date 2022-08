Publié il y a 44 minutes / Actualisé il y a 15 heures

Depuis septembre 2021, le Collectif Fil Rouge, porté par l'association ArTranslation, s'active pour produire une oeuvre monumentale symbolisant les liens unissant le humains, ces liens qui ont été mis à mal en mars 2020 et le premier confinement pour finalement renaître encore plus forts. C'est le projet "La tresse", soutenu par l'Agence Régionale de Santé, la Direction Régionale des Affaires Culturelles, la Région Réunion et la ville de Saint-Paul. Les samedis 20 et 27 août, 03 et 10 septembre, les membres de Fil Rouge accueillent les publics au marché couvert, de 9h à 12h, pour tresser ensemble des tresses et des liens. Nous publions ci-dessous le communiqué de l'association Artranslation. (Photo d'illustration : DR)

Depuis septembre 2021, le Collectif Fil Rouge, porté par l'association ArTranslation, s'active pour produire une oeuvre monumentale symbolisant les liens unissant le humains, ces liens qui ont été mis à mal en mars 2020 et le premier confinement pour finalement renaître encore plus forts. C'est le projet "La tresse", soutenu par l'Agence Régionale de Santé, la Direction Régionale des Affaires Culturelles, la Région Réunion et la ville de Saint-Paul. Les samedis 20 et 27 août, 03 et 10 septembre, les membres de Fil Rouge accueillent les publics au marché couvert, de 9h à 12h, pour tresser ensemble des tresses et des liens. Nous publions ci-dessous le communiqué de l'association Artranslation. (Photo d'illustration : DR)