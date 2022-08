Après une année blanche en 2020 pour cause de Covid et une version allégée et décentralisée dans les 6 bassins de vie en 2021, "Jour de sport santé" revient sur le front de mer de Saint-Paul! Pour cette manifestation sportive et familiale d'envergure, le public est attendu nombreux afin de profiter de plus de 60 activités proposées par les associations sportives Saint-Pauloises. La ville de Saint-Paul vous convie ce dimanche 28 août 2022 de 10h à 17h, sur le front de mer de Saint-Paul. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville de Saint-Paul. (photo : ville de Saint-Paul)

Pour cette manifestation sportive et familiale d’envergure, le public est attendu nombreux afin de profiter de plus de 60 activités proposées par les associations sportives de Saint-Paul. Celles-ci feront découvrir aux volontaires des démonstrations, de l’initiation et amener le public (parents et enfants) à s’inscrire dans un club. Un Pass'sport marmailles sera distribué à chaque enfant présent sur la manifestation afin de leur faire découvrir huit activités sportives différents de façon ludique. Ce grand rassemblement permettra également de présenter les nombreuses actions de préventions et d’informations menées par nos partenaires santé bien-être, de mieux faire connaître les dispositifs tels que "Sport Sur Ordonnance" et "Rod ton sport" proposés à Saint-Paul et mis en place par l’Omsep en partenariat avec les associations sportives et les médecins de la commune.

Pour l’occasion, 13 partenaires seront présents lors de cette manifestation et proposeront des ateliers de sensibilisation de prévention et d’information sur divers thématique Sport santé bien-être telles que : le Sport sur ordonnance, Rod ton sport, le Bus santé mouv mais également des ateliers alimentaires, le dépistage diabète, etc… et inciter le public à donner leur sang ou faire une promesse de don de moelle osseuse.

Deux nouveautés vous attendront cette année : les marmailles qui complèteront leur Pass’sport marmailles pourront participer à un tirage au sort pour remporter un an d’adhésion et d’activité dans l’association de leur choix parmi toutes les activités proposées. Par ailleurs, dans le cadre de la Journée du Bénévolat, 3 associations seront récompensées pour leurs engagements durant de longues années.

"Jour de sport santé" est un rendez-vous incontournable des amoureux du sport ! Et il y en a pour tous les profils : les accros, les sportifs du dimanche ou encore ceux qui veulent s’y (re)mettre !

Temps fort de la vie associative Saint-Pauloise, cette manifestation s’inscrit dans une démarche permanente d’accompagnement et de formations à destination des associations affiliées à l’Omsep dans la construction de leurs projets associatifs.

Le rendez-vous est pris ce dimanche 28 août : on vous attend en tenue de sport sur le front de mer saint-paulois où des animations et initiations sportives vous seront proposées gratuitement