La ville de Saint-Paul et la ligue régionale de Muay Thaï, accueillent le Show Thai Boxing, le samedi 27 août 2022 dès 18h30 au Gymnase Saint-Paul 4. "Organisé par la ligue régionale de Muay Thaï, AFMT (Académie Française de Muay Thaï), est la seule fédération 100% Muay Thaï" indique la ville de Saint-Paul. Cet événement fait la promotion de cette discipline auprès du grand public. (photo : ville de Saint-Paul)

"Ce gala international de Muay Thaï (boxe Thaïlandaise) marquera la première année d'existence de la ligue régionale de Muay Thaï AFMT. 15 combats dont deux super fight Réunion-Espagne, un fight Réunion-Maurice et deux tournois Océan Indien (-54 et -60 Kg) sont au programme de la soirée. Avec la participation de Expédito Valin (champion de France, d'Europe et intercontinental), Romann Papaya (champion de France), Romain Gauliris (champion national), Niad Nassiboy (champion de France), Jeff Lamy (vice champion National)... " indique le Show Thai Boxing

Le coût d'une place dans les gradins est de 12 euros, celui d'une place côté ring est de 15 euros. Les places sont limitées, l'achat d'une prévente est "fortement conseillée", vous pouvez commander ici.