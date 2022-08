Jeudi 25 août 2022, la ville de Saint-Paul a annoncé les nouvelles mesures d'urgences qui seront mises en place par son Centre communal d'action sociale (CCAS) à compter du 1er septembre. Ces premières mesures s'appliqueront en réponse à l'analyse des besoins sociaux réalisée depuis juin 2022 par le bureau d'études Compas. Emmanuel Séraphin, maire de la ville et président du CCAS a indiqué "vouloir agir vite" afin de donner un nouveau souffle au pouvoir d'achat des Saint-Paulois. (Photo : ville de Saint-Paul)

"D'après l'étude menée, 11.000 personnes vivent à Saint-Paul avec moins de 1.000 euros par mois", a souligné Emmanuel Séraphin. Autres chiffres significatifs mentionnés par l'élu : le taux de pauvreté s'élève à 32% sur ce territoire de l'Ouest, ainsi que la part des familles monoparentales s'élevant à 25%. "Dans un contexte économique et social tendu, ce rapport indique au CCAS mais aussi à la municipalité, quel type de politique publique et sociale nous souhaitons mettre en place", a poursuivi le maire. "Pour la commune, investir dans le social n'est pas un coût mais un véritablement investissement" a-t-il affirmé.

C'est pourquoi, à compter du premier septembre 2022, le CCAS de Saint-Paul centrera sa politique d'action publique en trois axes. Le premier étant d'avoir "une action sociale solidaire et de proximité" ; le second à ce que l'action sociale "soit inclusive et préventive" et enfin que l'action sociale soit "cohérente et complémentaire". Coût total des opérations : 200.000 euros ajoutés au budget initial de quatre millions d'euros du CCAS.

Concrètement, l'ambition de cette nouvelle politique de Saint-Paul se traduit par une revalorisation des aides légales facultatives permettant aux familles de couvrir leurs besoins primaires tels que l'accès à l'alimentation, à l'eau, à l'électricité et au logement. "L'aide dédiée à l'alimentaire sera augmenté de 20 euros et renouvelable jusqu'à trois fois par an, voire quatre fois à titre exceptionnel selon l'état d'urgence des familles", indique Emmanuel Séraphin. Il ajoute : "cela représente des montants allant de 360 à 660 euros à l'année en fonction de la composition familiale des personnes".

En ce qui concerne les impayés d'eau et d'électricité, une augmentation de 100% sera appliqué au dispositif. Pour les impayés de loyer et le maintien dans le logement, "l'aide passera de 300 à 400 euros annuel", a précisé le maire.

Autre action forte aussi mise en place dès le jeudi 1er septembre : le déploiement de cinq travailleurs sociaux supplémentaires dans les bassins de vie. "Chaque année, en France on estime que 10 milliards d'euros dédiés aux prestations sociales ne sont pas utilisés", fait savoir Emmanuel Séraphin. "Cela démontre que beaucoup d'usagers n'ont pas accès à leur droit par manque d'information", explique ce dernier.

"C'est pourquoi ces cinq travailleurs sociaux tiendront des permanences sociales dans les mairies annexes de chaque bassin de vie", précise-t-il. Le président du CCAS ajoute : "Cette hyper-proximité doit permettre aux politiques publiques d'aller vers les administrés ayant des difficultés de mobilité ou qui sont isolés". Ecoutez Emmanuel Séraphin :

Le planning des permanences sociales :

Garantir l'accès à l'information n'est pas la seule priorité de la ville : la commune souhaite favoriser les dynamiques d'insertion ou de formation professionnelle auprès des 18-31 ans est aussi au cœur des enjeux. Avec le pacte de solidarité territoriale signé avec le Département, la commune de Saint-Paul relance donc l'aide au permis de conduire pour ce public. D'un montant maximal de 1.000 euros, versé directement aux auto-écoles, les jeunes pourront bénéficier des prestations suivantes : frais de constitution de dossier, cours théoriques, présentation au code, de 20 heures de conduites et de la présentation au permis de conduire.

Ces premières préconisations et mesures d'urgences mises en place pour répondre aux enjeux sociaux définis comme prioritaires, "ne sont que les premières d'une toute nouvelle stratégie du plan d'action 2023-2026 qui sera finalisée d'ici la fin de l'année", a assuré le maire et président du CCAS de Saint-Paul.

