Apporter du réconfort aux personnes démunies notamment les sans-abris. C'est dans ce souffle que Solidarité Insaniyat a lancé, depuis mai 2021, l'opération "La caravane du coeur, un repas pour tous", en collaboration avec les associations Educanoo, Volontaires d'Entraide Musulmane Dionysiens et les Centres Communaux d'Action Sociale (CCAS). Tous les deux derniers samedis du mois, près de 200 repas sont offerts à ceux vivant dans l'extrême pauvreté. La caravane du coeur s'est rendue à Saint-Paul et à Saint-Gilles, ce samedi 27 août, et y a distribué quelque 300 repas. Nous publions ci-dessous le communiqué de Solidarité Insaniyat. (Photo : Solidarité Insaniyat)

"Les personnes vivant dans la précarité la plus absolue, notamment les sans-abris, n’ont pas souvent la possibilité de manger un bon repas chaud. La saison hivernale étant des plus rudes pour elles, Solidarité Insaniyat a souhaité mettre en place cette opération pour leur apporter un peu de réconfort. Nous profitons pour remercier du fond du cœur les bénévoles qui nous aident pour la distribution sur le terrain, mais également les CCAS et toutes les associations mobilisées ", explique Youssuf Alibhaye, secrétaire permanent du fonds de dotation Solidarité Insaniyat.

L’opération " La caravane du cœur, un repas pour tous " est menée depuis mai 2021. Solidarité Insaniyat et VEMD achètent les repas, préparés par un traiteur, avec les apports des CCAS et l’association Educanoo se charge du transport. Le samedi 27 août, la Caravane a sillonné les villes de Saint-Paul et Saint-Gilles, de la Mairie Annexe de la Saline les Bains au CCAS de Saint-Paul, en passant par la Place du Forum à Saint-Gilles et le Jardin de l'Eglise de Saint-Paul. En bref, une journée remplie d’émotion avec pour principaux ingrédients l’entraide et l’amour.