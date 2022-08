Publié il y a 5 minutes / Actualisé il y a 7 minutes

Depuis 10h ce dimanche 28 août 2022, une soixantaine d'activités sportives sont proposées au public sur le front de mer de Saint-Paul. Les animations ont lieu dans le cadre de la 13ème édition de Jour de sport santé. La manifestation est organisée par l'Office municipal des sports et de d'éducation populaire de la ville de Saint-Paul (Omsep). L'objectif de cette journée est de faire "découvrir aux volontaires des démonstrations, de l'initiation et amener le public (parents et enfants) à s'inscrire dans un club" précise la mairie saint-pauloise.

