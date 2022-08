Publié il y a 25 minutes / Actualisé le Jeudi 25 Août à 09H37

Du lundi 5 au samedi 10 septembre 2022, le cirque de Mafate et ses îlets accueilleront le spectacle itinérant participatif "Des bouches et des oreilles" : Pat a tèr téat dan Mafat. L'acteur randonneur Florient Jousse, accompagné d'un musicien vient à la rencontre des Mafatais pour leur faire découvrir un voyage littéraire et musical. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville de Saint-Paul.(photo : www.ipreunion.com)

