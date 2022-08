La ville de Saint-Paul, propose à Cimendef, à partir du 15 septembre et jusqu'au 1er octobre 2022, une exposition collective "Les Confins 2". Un projet porté par ArTranslation.

Présentée en novembre 2021 à la Galerie du 59Rivoli à Paris, cette exposition réunit sous une nouvelle, version ces artistes de La Réunion, autour de la thématique Les Confins. C’est au sein de Cimendef, architecture remarquable de la ville de Saint-Paul que s’établit un dialogue des oeuvres autour de ce thème. Cimendef retrouve ses ambitions d’origine, s’ouvrir sur la culture en permettant au public de découvrir les visions singulières d’ artistes sur le monde.

Les Confins questionnent à la fois les frontières, les limites, la mémoire, le lointain, le corps et le territoire. La nouvelle version de cette exposition mixe et tisse les liens intergénérationnels entre des artistes aux pratiques et techniques diverses.

L'île est ce territoire enclavé, éloigné et connecté au continent par la mer. En quoi la condition insulaire engendre-t-elle chez les artistes une vision des Confins ?

L'exposition aura lieu du jeudi 15 septembre au samedi 1 octobre 2022 - Entrée libre et gratuite

- Vernissage le jeudi 15 septembre à 18h.

Horaires de visite:

- Lundi -mardi- jeudi - vendredi de 15h à 21h.

- Mercredi - samedi de 10h à 21h.

Nous contacter pour toute organisation de visite accompagnée : 0692 82 32 77 * Sur réservation pour groupes et scolaires : [email protected]