Publié il y a 7 minutes / Actualisé il y a 2 minutes

Vendredi 26 août 2022, les forces de l'ordre ont programmé un contrôle routier sur le secteur de la RN1/Saint-Paul. L'objectif : lutter contre l'insécurité routière en général et des rassemblements de type rodéo-sauvage, plus communément appelés "Pousse" à La Réunion. Les militaires de la brigade mobile de Saint-Paul sont intervenus sur le service de 22h30 à 1h30 et ont mis en oeuvre des moyens d'interception pour les excès de grande vitesse. Nous publions ci-dessous le communiqué de la gendarmerie. (Photo d'illustration : rb/www.ipreunion.com)

