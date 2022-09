La Saline vit un moment historique ce samedi 3 septembre 2022. Comme l'illustre la célébration du centenaire du temple Kovil Kaali dan' bois. La Municipalité de Saint-Paul participe à ces festivités. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville de Saint-Paul. (Photo : ville de Saint-Paul)

La commune apporte une aide logistique à ce moment si précieux. Il participe à fédérer les habitants du Bassin de vie de la Saline. Cette dimension humaine apparaît capitale dans le contexte actuel.

Ce temple reste indissociable de l’histoire du quartier. Tout comme l’est l’ancienne usine de Vue Belle. Ce secteur des hauts se trouve en plein développement. L’occasion pour le Maire de Saint-Paul, Emmanuel Séraphin, de saluer le travail accompli par l’association culturelle ancien Kovil Kaali dan’ bois, présidée par Jacques Mourouguin Alamelou dit Prayen, de son ti nom gaté.

Le premier magistrat félicite le travail de la Doctorante, Darlini Canabady-Moutien. En tant que scientifique, elle accompagne l’association pour la conception de l’exposition consacrée à Kaali organisée du 3 au 17 septembre à la Maison Servaux.

- Kaali : témoignage de l’engagisme -

Le Maire, Emmanuel Séraphin, prononce son discours en présence de la présidente du Conseil Régional, Huguette Bello, de la Députée de la deuxième circonscription, Karine Lebon, du Député de la septième circonscription, Perceval Gaillard, de l’Adjoint du Bassin de vie de la Saline, Dominique Virama-Coutaye, de la Conseillère municipale déléguée aux relations entre la Municipalité et les cultes, Jacqueline Carpin, et des autres élu·es du Conseil Municipal de Saint-Paul.

Pour rappel, Kaali représente la déesse principale protectrice du temple. Comment évoquer le centenaire de cet édifice sans rappeler l’incroyable épopée de la statue de Kaali dan’ bois ? Cette divinité transite dans toute La Réunion au fil de l’évolution de la société de plantation réunionnaise.

Sa migration représente un témoignage direct de l’engagisme indien au XIXème siècle. Il jette une lumière crue sur cette forme de travail contrainte qui remplace l’esclavage dans les colonies. Selon la mémoire commune, cette statue de la Déesse Kaali arrive par bateau au Lazaret de la Grande Chaloupe aux alentours de l’année 1873.

Beaucoup de ces engagés façonneront pourtant le Saint-Paul et La Réunion d’aujourd’hui. À leur arrivée dans l’île, certains ramènent avec eux des représentations ou des statues de divinité. Ces engagés travaillent alors à Vue Belle. D’autres rejoignent les autres plantations de l’ouest.

- Joyau Saint-Paulois -

Plus l’histoire sucrière de Saint-Paul avance, plus la statue de Kaali suit leur chemin. Elle emprunte les traces de leurs descendants dans plusieurs domaines sucriers de la commune. Kaali aurait d’abord rejoint Grand Fond. Quand d’autres récits disent qu’elle serait allée à Bruniquel. En 1915, le secteur du sucre rencontre une crise. Même si l’engagisme prend fin en novembre 1882, les derniers engagés et leurs enfants poursuivent leur travail dans les plantations.

Mais l’usine de Bruniquel rencontre des difficultés. Bien vite, ils iront travailler à la sucrerie de la Renaissance pour Richard FLEURIMONT. La statue de Kaali fera évidemment partie du voyage. Les travailleurs de l’usine de Vue Belle l’emportent avec eux. Ils décident de l’installer sur un terrain boisé mis à disposition par les sucreries coloniales.

Ces engagés construisent un petit temple à l’Hermitage-les-Hauts pour mettre Kaali à l’abri. Elle s’y trouve toujours. Des arbres recouvrent le site. Les pieds d’encens donnent l’impression que cet édifice se trouve en pleine forêt. C’est pourquoi cette statue sera alors renommée Kaali dan’ bois.

Après son ouverture en 1920, le temple Kaali dan’ bois fermera sur ordre du directeur de l’usine de Vue Belle en 1941. Pendant 28 ans, l’accès sera interdit aux fidèles. Mais cette fermeture ne décourage pas les croyants. Les villageois de la Saline continuent à pratiquer leur culte dans cet espace sacré.

- Une exposition à la Maison Servaux -

L’édifice obtient l’autorisation de rouvrir. Les travaux de réhabilitation commenceront en 1970. C’est de là que date la tradition d’effectuer un service en l’honneur de la déesse Kaali, juste avant le début de la campagne sucrière.

Par ailleurs, Saint-Paul, Ville d’Art et d’Histoire, désire mettre en lumière le patrimoine historique. C’est la logique de l’exposition " Destin croisé des engagés et de la déesse, le temple "Kaali dan’ Bois" organisée à la Maison Servaux, du 3 au 17 septembre. Ce rendez-vous, accessible au grand public, donnera à voir l’évolution géographique et sociale de ce joyau Saint-Paulois.

Certaines photos proviennent du fonds privé de l’association et d’autres ont été prêtées pour l’exposition par Henri Silverstro. Ces clichés anciens et récents permettent de mettre en lumière le passage des indiens sur le territoire de Vue Belle.

C’est une mission essentielle de faire vivre et revivre cette période historique. La faire connaître permet de valoriser nos identités plurielles. Cela donne l’occasion de réaffirmer le vivre ensemble de nos différentes communautés à La Réunion.