À compter de ce lundi 5 et jusqu'au 10 septembre 2022, Le Cirque de Mafate et ses îlets accueilleront le spectacle itinérant participatif "Des Bouches et des Oreilles" Pat a tèr téat dan Mafat.

