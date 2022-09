Publié il y a 31 minutes / Actualisé il y a 28 minutes

La jeunesse représente un enjeu fondamental pour la ville de Saint-Paul qui compte plus de 11.628 habitants âgés de 11 à 17 ans et 7.933 habitants âgés de 18 à 25 ans soit près de 20 % de sa population (INSEE 2018). Afin d'être au plus près des aspirations de ses habitants, la collectivité mène actuellement une "concertation jeunesse" sur des sujets tels que l'accès aux loisirs, à la culture et aux sports, la mobilité, l'information, la communication, la santé, l'insertion, qui permettra de co-construire ensemble un projet municipal à destination des jeunes Saint-Paulois. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville de Saint-Paul. (Photo : ville de Saint-Paul)

La jeunesse représente un enjeu fondamental pour la ville de Saint-Paul qui compte plus de 11.628 habitants âgés de 11 à 17 ans et 7.933 habitants âgés de 18 à 25 ans soit près de 20 % de sa population (INSEE 2018). Afin d'être au plus près des aspirations de ses habitants, la collectivité mène actuellement une "concertation jeunesse" sur des sujets tels que l'accès aux loisirs, à la culture et aux sports, la mobilité, l'information, la communication, la santé, l'insertion, qui permettra de co-construire ensemble un projet municipal à destination des jeunes Saint-Paulois. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville de Saint-Paul. (Photo : ville de Saint-Paul)