Ce mardi 6 septembre 2022, la ville de Saint-Paul a présenté son dispositif Athlécoles 2024 au stade olympique Paul-Julius Bénard. Un programme sportif mis en place dans les écoles de Saint-Paul à compter de ce jeudi 8 septembre 2022. Labellisée Ville active et sportive, la Ville de Saint-Paul désire renforcer la présence du sport dans l'ensemble des établissements du premier degré. (Photo : rb/www.ipreunion.com)

"D’immenses champions ont foulé le sol de ce stade", indique Emmanuel Séraphin, maire de Saint-Paul. Prenons l’exemple de Kévin Mayer ou le Réunionnais Guillaume Chaine. Athlécoles, c’est l’occasion pour la ville et surtout les enfants de découvrir l’athlétisme à travers différents ateliers. Et pourquoi pas, susciter des vocations et en faire de futurs champions.

Le dispositif Athlécoles sera déployé à compter de ce jeudi 8 septembre dans les 48 écoles primaires du territoire et dans les sept bassins de vie. Mafate bien sûr n’est pas oubliée de ce dispositif. Toutefois, les écoliers du cirque verront ce dispositif être mis en place d’ici la fin de l’année. En tout, 6.500 élèves de CE2, CM1 et CM2 sont concernés par ce dispositif déployé dans le cadre de "Saint-Paul, terre de jeux 2024".

L’occasion "de faire découvrir aux marmailles l’athlétisme et de créer une véritable passerelle entre le milieu scolaire et le mouvement sportif", explique Emmanuel Séraphin. Il ajoute, "ce dispositif va aller dans les écoles pour que les enfants puissent pratiquer le lancer de poids, le saut en longueur ou encore la course".

Pour ce faire, les enfants auront un échauffement collectif, avant chacun d’être répartis en trois groupes. Et ce, afin de travailler sur trois disciplines : le lancer, la course et le saut en longueur.

Mais ce dispositif ne s’arrête pas là. En plus des activités à l’école, Athlécoles se poursuit dans les accueils de loisirs et lors des grandes vacances.

- Sport, vecteur de santé -

Pour Sophie Payet, conseillère auprès de l’Académie de La Réunion et spécialisée dans le sport, "ce projet d’envergure est vecteur de santé, d’inclusion et de valorisation des valeurs sportives". Des valeurs telles que le respect, la persévérance, "nécessaires pour former nos futurs petits citoyens", dit-elle.

Thierry Grimaud, délégué départemental de l’'Union sportive de l'enseignement du premier degré (Usep) explique que "l’athlétisme est l’activité fard dans ce programme". Un programme qui pour lui, "est porteur et bénéfique pour les enfants, surtout au niveau de la santé".

Pour permettre à ces marmailles de pratiquer le sport au cœur de l’école, plusieurs encadrants ont été recrutés. "C’est un avantage pour les enseignants car avec les éducateurs la classe va pouvoir former plusieurs petits groupes", explique Sophie Payet.

- L'athlétisme, le sport olympique -

L’athlétisme est donc le sport qu’a choisi la commune de Saint-Paul pour former ses petits écoliers. "L’athlétisme est le sport numéro un, le sport olympique par excellence", souligne Jean-Louis Prianon.

Un sport multiple, comme le note Jean-Louis Prianon, président de la Ligue d’athlétisme de La Réunion. "L’athlétisme est la base de tous les sports, même de la natation", dit-il.

Ce qu’espère l’ancien sportif de haut niveau, c’est que la découverte de ce sport créera un engouement chez les marmailles et pourquoi pas donnera lieu à de nouvelles inscriptions à la ligue. Ce dispositif Athécoles est également un bon moyen de susciter pourquoi pas de futures vocations.

ma.m/www.ipreunion.com/[email protected]