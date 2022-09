Ce mardi 6 septembre, Emmanuel Séraphin, le Maire de Saint-Paul, l'élue en charge des Affaires Scolaires, Nila Radakichenin, ont accueilli à l'Hôtel de Ville de Saint-Paul Sabrina Imazoute, la Directrice Générale de l'Ecole de la Deuxième Chance de La Réunion et Emmanuelle Deleflie, la présidente de l'association. Depuis plusieurs années, La Ville de Saint-Paul est une partenaire privilégiée de l'École de la Deuxième Chance de La Réunion (E2C Réunion). Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville de Saint-Paul. (Photo : ville de Saint-Paul)

L’école de la 2ème Chance de La Réunion est une entité labellisée au niveau national par le réseau E2C France. Elle est présente sur 2 microrégions de l’île et notamment sur la Commune de Saint-Paul, sur le secteur de Savanna. Depuis sa création en 2021, l’E2C Réunion destine son action aux jeunes adultes de moins de 26 ans, sans diplôme ni qualification et rencontrant des difficultés d’insertion aussi bien sociales que professionnelles. Le dispositif accueille cette année 700 jeunes par année dont une part grandissante de mineurs (20% en 2021) et compte près de 60% de sorties positives (formation ou emploi). Parmi des 8 E2C les plus importantes, l’E2C Réunion est citée comme un exemple au niveau national.

À Saint-Paul, depuis plusieurs années, les stagiaires âgés entre 16 et 25 ans bénéficient, par le biais de la Ville, de l’intervention d’un animateur sportif véhiculant les valeurs du sport et de l’effort, mais aussi de la mise à disposition des infrastructures communales tels que le terrain de beach volley. Ce partenariat permet aux jeunes, du littoral et des hauts, sans diplôme en quête d’insertion l’opportunité de se remettre aux sports et de pratiquer régulièrement une activité physique.

Cette collaboration entre la Ville de Saint-Paul et l’École de la Deuxième Chance de La Réunion (E2C Réunion) est vouée à durer et à prendre une autre envergure notamment dans les dispositifs culturels et sportifs proposés par la Ville.