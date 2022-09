Depuis 2018, le débat sur les paillotes et restaurants au bord de plage fait rage. Les associations de protection du domaine maritime n'ont de cesse de réclamer la restitution du bord de mer aux usagers du littoral. Le samedi 13 août 2022 dernier, ce débat était au cœur de l'actualité lors du 40ème anniversaire du restaurant Planch'Alizée. L'association SOS DPM 974 quant à elle demande le retrait des installations de l’établissement sur le littoral, au motif d'une occupation illégale du domaine maritime.

Le 30 août 2022 dernier, la mairie de Saint-Paul a annoncé le recul du restaurant Planch'Alizé qui devrait prendre place plus en retrait de la plage. L'objectif de cette mesure : préserver le littoral Saint-Paulois. Le nouvel établissement sera construit plus petit avec un style rondavelle et implanté sur une partie du parking actuel.

La mesure annoncée par la municipalité devrait être officiellement actée lors du conseil municipal de ce jeudi.

- "La décision de cessation d'activité ne peut plus attendre" -

Dans un communiqué publié ce jeudi 8 septembre 2022, l'association SOS DPM 974 indique d'ores et déjà que "la décision de cessation d’activité, de démantèlement des structures bâties, et de remise en état de la plage, ne peut plus attendre".

La décision officielle de la mairie de Saint-Paul par le vote du conseil municipal est scrutée par tous. La question se pose : les différents parties prenantes seront-elles satisfaites de la mesure actée ?

