Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 5 heures

Le 17 et 18 septembre 2022 va se tenir au stade Olympique Paul Julius Benard, le Rugby Seven. L'évènement va se tenir de 9h à 18h. Un tournoi international de rugby à 7 est au programme. Cette manifestation est portée par Orange et l'association Terre de vie Terre de Rugby. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville de Saint-Paul. (Photo : ville de Saint-Paul)

