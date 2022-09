Motivée par les évolutions actuelles à Cambaie Saint-Paul, la dynamique équipe de Phytam, dirigée par Yvann Payet lance l'aménagement d'un parc agro-touristique dédié au végétal horticole et maraicher tropical. Présentation de cette innovation luxuriante, dans laquelle sera mise à l'honneur la flore tropicale dans tous ses états et lors de toutes ses étapes d'évolution. De la visite à la consom'action de fruits et légumes, visite de cet espace exceptionnel à venir, en exclusivité avant sa présentation nationale prochainement. Nous publions ci-dessous le communiqué de Phytam. (Photos : Phytam)

Pour l’instant, rien ne laisse présager de ce qui se trame dans ce " champ ", près de la balance de Cambaie, au bord de la RN1. Pourtant, l’équipe de Phytam dirigée par Yvann Payet planche ardemment sur ce concept de " Foncier Vert ". L’idée : créer un vaste espace agricole, transformé dans le respect de la nature et de la biodiversité en tiers-lieu inclusif socialement et générateur d’innovations sociétales. Il s’enracine au cœur d’une pépinière existante de 9 hectares, qui deviendra accessible par tous et dont la vocation sera de faire découvrir des centaines de variétés de plantes disponibles à la vente le long d’un parcours aménagé. Ce lieu de partage proposera :

• des services, commerces, lieux de détente et de loisirs pour les familles ;

• des locations d’espaces privilégiés au cœur de la nature pour les professionnels et les touristes ;

• des accompagnements pédagogiques et pratiques aux scolaires et aux passionnés du végétal et du bien-être ;

• une pépinière exclusive réservée aux professionnels.



"Nous voulons préserver notre patrimoine naturel tout en permettant un accès pédagogique et respectueux à notre patrimoine naturel", explique Yvann Payet, porteur du projet. "Grâce à une équipe de professionnels, amoureux des plantes, et de la richesse de notre île, nous voulons créer un espace ludique et vecteur de bien-être, permettant de divertir et restaurer ses usagers autour d’évènements et d’espaces porteurs de sens, d’identité́ locale et de métissages entre la tradition du jardin créole et l’innovation en matière de végétal tropical", continue le passionné.

- Un projet ambitieux et global -

Avec ses 46.740 m2 d'espaces verts, ses 4 800 m2 d'espaces de gestion écologique de l'eau, ses 1 000 arbres et arbustes replantés, ce projet replace l’humain dans son milieu.

Privilégiant en premier lieu la transmission des savoirs avec la création d'une école du végétal tropical en formation supérieure, des classes vertes pédagogiques pour les enfants et des ateliers de jardinage tout public, ce parc procurera 150 emplois directs permanents pour le fonctionnement du parc (dont 110 recrutements nouveaux, y compris en insertion et en apprentissage). Toutes catégories confondues, 16 métiers différents s’exprimeront in situ.

Lieu facilitateur des circuits courts, l’implantation de ce parc face à l’Eco-Cité proposera la mise en vente de produits maraichers cultivés sur place, que ce soit en mode frais ou transformés sur le lieu-même, mais également une halle de marché dédiée aux producteurs locaux. Par ailleurs, toute l’équipe de Phytam s’engage à ce que tous les déchets soient triés, compostés ou recyclés et vise une autonomie énergétique grâce à 3 000 m2 de serres photovoltaïques envisagées dans la partie professionnelle.

"Après de nombreux mois d’études de faisabilité et de programmation, nous entrons désormais dans une phase pré́-opérationnelle et nous projetons une ouverture du parc d’ici mi 2025", continue le gérant avant de partir pour présenter ce projet à Paris. Effectivement, Phytam participe à l’atelier : "De la Réunion à la Normandie, penser et concevoir les écoquartiers de demain ?", le 21 Septembre 2022 au Salon Innopolis Expo – Paris, Espace Champerret, où cette entreprise sera l’unique représentante des projets ultramarins !

Phytam défend des principes de développement durable et de responsabilité sociétale et environnementale des entreprises, tout comme un ancrage territorial qui promeut un rayonnement de la France ultramarine au sein de l’Indopacifique. Engagée à accorder une vraie place au progrès social, à l’environnement et au développement économique, Phytam devient désormais une Société́ à mission, dont la raison d’être est : "Développer le végétal tropical à travers des valeurs vertes et vertueuses, humaines et innovantes".

- Meristem : un nom bien trouvé -

Chez les plantes terrestres, un méristème est une zone de division cellulaire, à l’origine d’organes et/ou de tissus végétaux. Les cellules ainsi nommées se divisent puis se différencient pour acquérir une structure et une fonction. Le projet est nommé Meristem de par la volonté des fondateurs de voir cette initiative se multiplier les cellules de ce parc pour le plus grand plaisir de tous les utilisateurs et surtout pour les générations à venir qui continueront à profiter de toutes ces espèces.



- Une passion héréditaire -

Phytam est une entreprise réunionnaise plutôt récente, mais dont les racines sont bien antérieures. C’est Yvon Payet qui crée l’entreprise familiale pour vendre ses productions de plantes et d’arbres. En 1991, il se développe avec l’enseigne Hyper Jardin qui devient vite une référence sur l’île. D’ailleurs, puisque la transmission de sa passion est une priorité pour ce réunionnais, il publie "Mon Jardin à La Réunion". Aujourd’hui il a passé la main à son fils Yvann et c’est avec une grande joie qu’il assiste au développement de ce projet exceptionnel.