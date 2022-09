Publié il y a 46 minutes / Actualisé il y a 39 minutes

Samedi 17 septembre 2022, des activités ludiques et découvertes seront proposées au public gratuitement de 9h à 17h au camping de l'Hermitage, dans le cadre de la 22ème édition de la semaine européenne de la mobilité. Petits et grands pourront s'essayer aux différents modes de déplacement doux et alternatifs : quad-bike, vélo à assistance électrique, vélo couché, Rosalie Run', grimpe aux arbres, trottinette électrique... Autant d'activités qui vont, à coup sûr, ravir les visiteurs et les faire réfléchir dans leur mode de déplacement au quotidien. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville de Saint-Paul. (Photo : ville de Saint-Paul)

Samedi 17 septembre 2022, des activités ludiques et découvertes seront proposées au public gratuitement de 9h à 17h au camping de l'Hermitage, dans le cadre de la 22ème édition de la semaine européenne de la mobilité. Petits et grands pourront s'essayer aux différents modes de déplacement doux et alternatifs : quad-bike, vélo à assistance électrique, vélo couché, Rosalie Run', grimpe aux arbres, trottinette électrique... Autant d'activités qui vont, à coup sûr, ravir les visiteurs et les faire réfléchir dans leur mode de déplacement au quotidien. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville de Saint-Paul. (Photo : ville de Saint-Paul)