Publié il y a 23 minutes / Actualisé il y a 15 minutes

Samedi 10 septembre 2022, le maire de Saint-Paul, Emmanuel Séraphin a rencontré Cédric Crescence, champion du monde de karaté combat et Sullivan Paulo, médaillé de bronze en individuel et en équipe à Miami. Rencontre avec la crème des crèmes de la discipline, à Sans Souci au club Karaté Do de Saint-Paul. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville de Saint-Paul. (Photos : ville de Saint-Paul)

