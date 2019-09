La population saint-pierroise représente environ 10 % de la population réunionnaise. Par extrapolation, à titre indicatif, la municipalité indique qu'il y aurait 11 000 personnes illettrées dans la commune. Dans le cadre des Journées nationales d'actions contre l'Illettrisme (JNAI) qui se déroulent du 08 au 15 septembre 2019, la ville de Saint-Pierre, présente 4 actions, de son Plan de prévention et de lutte contre l'illettrisme (PPLI) labellisées par l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme. Nous publions, ci-dessous, le communiqué de la ville de Saint-Pierre:

Action 1: Concours Identification visuelle illettrisme

Les partenaires FNAC et France Loisirs ont souhaité s’inscrire dans la démarche partenariale en officialisant leur inscription dans le Plan de Prévention et de Lutte contre l’Illettrisme communal. Ainsi, ils contribuent au développement de ce PPLI en y apportant autant leurs expertises que

leur participations directes aux actions.

Les signatures sont prévues pour le lundi 16 septembre 2019 à 09h30 à l’Hôtel de ville de Saint- Pierre.

Action 2 :Signatures partenariales du PPLI par la FNAC et France Loisirs

L’action inscrite dans le cadre du PPLI, propose aux jeunes de 16 ans à 25 ans saint-pierrois, (scolarisés ou pas) de prendre part à la question de l’illettrisme.

Par le biais d’un concours porté par la ville de Saint-Pierre qui sera lancé le lundi 16 septembre 2019, à l’hôtel de ville à 10h, les jeunes devront imaginer pour la ville, un logo illettrisme qui servirait à identifier visuellement les acteurs et les actions du PPLI sur le territoire.

Rappelons ici, que c’est une action innovante, car aucune identification visuelle, ayant attrait l’illettrisme, est à ce jour recensée. L’action par son objet et par sa forme, laisse une grande autonomie aux jeunes et surtout offre un champ de sensibilisation conséquent. Proposer un logo pour l’illettrisme nécessitera une démarche liée à la recherche sur le sujet.

Les principaux liens disponibles sur le web, recensant les informations liées à l’illettrisme ainsi que ceux des partenaires de notre PPLI leur seront communiqués à toutes fins utiles

Le dossier comportera une fiche d’inscription ainsi que les modalités du concours. Il sera disponible en téléchargement libre sur les espaces numériques des partenaires et en version papier au niveau du Service Jeunesse et Vie Étudiante de la ville. Nous pouvons imaginer que ce logo puisse être adopté sur le plan local et national.

Action 3 : Présentation du Livre de l'agent Chantal SOMANA "le diable ne reviendra pas sur ses pas"

Dans le cadre de la formation professionnelle Chantal SOMANA, agent communal de Saint-Pierre a suivi une formation de redynamisation des savoirs fondamentaux, dispensée par le CNFPT.

Agent à la Restauration scolaire de l’école élémentaire Jacques-Prévert à Terre-Sainte, elle a souhaité témoigner, par un récit, un pan de sa vie. Les difficultés liées à l’écriture et à la lecture l’ont pendant longtemps éloigné de ce projet qui pour elle serait source d’émancipation, de liberté

humaine .

Au travers d’une action PPLI, Chantal a bénéficier d’un accompagnement réalisée par l’association " IN DÉ TI KONT " sous la plume de Mariline Dijoux, pour le recensement des informations, pour l’accompagnement, pour la structuration à l’écriture, ainsi qu’à l’étape de rédaction et de correction.

Edité par les Éditions ORPHIE, le livre sera en présentation spéciale dans le grand salon de l’Hôtel de Ville le lundi 16 septembre 2019 de 10h30 à 11h. Chantal figurera parmi les auteurs invitéspour le salon biennal du livre saint-pierrois " ATHENA 2019 ".

Action 4: Journée d'Appel Défense Citoyenne Edition Spéciale

La Commune et le Centre de Service Nationale Réunion-Mayotte réaliseront dans le cadre d’un partenariat, une action de sensibilisation et d’information citoyenne " Edition spéciale Journée de Défense Citoyenne " Cette action se déroulera dans les espaces du salon d’accueil de l’Hôtel de Ville et de la salle du Kerveguen.

Cette édition spéciale innovante sur l’ensemble du territoire nationale, consistera en la réalisation spécifiques des modules de la JDC, pour 60 jeunes saint-pierrois convoqués par le Centre de Service National Réunion-Mayotte. L’idée d’innovation intervient par ailleurs, dans le module Animation Défense Citoyenne (ADC) qui se veut être un espace d’information, laissé à l’initiative de l’animateur du PPLI dans le domaine de la prévention et de la lutte contre l’illettrisme sur la Commune.

Il sera présenté aux jeunes, un outil appelé " expo quizz " ainsi que le livret " SOS illettrisme ki fé kwa à St Pierre ". Le lancement de la journée se fera le lundi 16 septembre 2019 à 07h30 à l’Hôtel de Ville de Saint-Pierre.