Pour ces 36e journées du patrimoine, Saint-Pierre organise toute au long de cette week-end des activités en tout genre. Ces journées mettront en valeur des artistes de tous les arts, dans le cadres des plus belles demeures créoles de Saint-Pierre et sur le site de la Rivière d'Abord. Le public pourront aussi visiter les coulisses de la salle de concert de musique actuelle, le Kerveguen ou encore le chantier de protection de la maison Saint Charles.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre de 9h à 12h et de 14h à 17h.

• La maison Saint-Charles, classée Monument Historique depuis 1984. Visite du site et ouverte des " boîtes à secrets " sur fond sonore de l’artiste Labelle Ce projet constitue une première étape vers la restauration du Monument Historique classé. Durée : environ 30 minutes.

• La maison Vasseur, inscrite monument historique depuis 1989. Visite libre ou commentée de la Maison Vasseur (Résidence du Sous-préfet), construite vers 1792 et au début du 19e siècle. Visite toutes les 30 minutes.

• Le jardin de la maison Orré, inscrite Monument Historique depuis 1998. Visite libre ou commentée des jardins de la résidence de la préfete administratrice supérieure des Terres australes et antarctiques francais (TAAF).

Samedi 21 septembre à 10h

• L’ancien entrepôt Kerveguen, salle de concert de musiques actuelles. La salle de concert, le Kervuegen 2, est installée au sein d’un ancien entrepôt de marine qui appartenait à la famille Kerveguen. Cette visite est l’occasion de découvrir comment fonctionne la salle de concert de musiques actuelles et comment elle répond aux objectifs culturels de la ville de Saint-Pierre. Durée : 1h15. (Samedi à 10h.)

Samedi 21 septembre et dimanche 22 septembre à 9h et à 14h

• Les " belles créoles " de Saint-Pierre. Visite guidée en ville entre les jardins de la maison Orré et la maison Vassseur.

Dimanche 22 septembre de 14h à 16h

• Le jardin de la maison Lenormand, ancien domaine de Mahavel. Découverte exceptionnelle d’un parc où trônent de magnifiques benjoins. Les plus grandes espèces protègent du soleil les plants de caféiers.

Samedi 21 septembre à 14h30 et dimanche 22 septembre à 9h, 11h et 14h

• La Mosquée Attayab-Ul-Massadjid. La Mosquée de Saint-Pierre propose des visites guidées afin de découvrir ou redécouvrir ce lieu de culte à l’architecture riche en histoire.

Dimanche 22 septembre à 14h00.

• Il fait bon de retrouver l’ambiance du Loto Quine. Animée par la pétillante et poétique La Paulinette, la version proposée par Constellation se veut douce et rigolote.

Dimanche 22 septembre de 9h à 12h et de 14h à 17h.

• "Kafé lontan". Démonstration et dégustation de café grillé à la mode " lontan ".

Samedi 21 septembre de 9h à 12h et de 14h à 15h.

• "Classique in the Garden". Quatuor à cordes menés par Olivier Cordonin.

Dimanche 22 septembre à 10h.

• " In Zong In Doi ". Conte musical participatif pour enfants avec Teddy Lafare-Gangama.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre de 9h à 12h et de 14h à 17h.

• Monuments Historiques de Saint-Pierre. L’histoire et l’architecture du patrimoine protégé de la ville de Saint-Pierre.

Samedi 21 septembre de 9h à 12h et de 13h à 23h30 (le samedi).

• " Terre Sainte, Terre de Pêcheurs ". L’endroit idéal pour comprendre l’âme de Saint-Pierre et de démarrer vos visites au cœur historique de la ville.

Samedi 21 de 9h à 12h et de 13h à 23h30 et le dimanche de 09h à 12h et de 13h à 17h.

• " Maloya ". Réalisée en 2012 par le PRMA, avec l’aide de Mondomix, cette exposition est consacrée au maloya, inscrit depuis 2009 sur la liste représentative du Patrimoine culturel immatériel de l’humanité de l’Unesco.

Grands-Bois Aux Calbanons de la Cafrine (Chemin Maxime Rivière).



Vendredi 20 septembre de 9h a 11h.

• Les élèves de l’école Raymond Mondon pourront découvrir par le biais des associations des ateliers sur le thème " comment se divertissaient les enfants à l’époque ".

Samedi 21 septembre.

• Calbanons et terrain Paddock ; Divers ateliers et activités pour petits et grands ; Danses traditionnelles, spectacles, dégustations de mets, contes créole, " jeux lontan ", visites guidées et la course patrimoine

Dimanche 22 septembre à 10h00

• Esplanade de l’ancienne usine sucrière ; fanfare et des danses traditionnelles officieront l’inauguration de la salle d’exposition " Grands-Bois lontan "

La rivière d’abord

Samedi 21 septembre de 19h à 23h30

• Musique, danse, dessin, cinéma, vidéo mapping...

Découvrez et retrouvez des artistes venus d'ici et d'ailleurs, le samedi 21 septembre de 19h à 23h30.

Retrouvez le programme complet ici.