Le salon du livre Athéna, organisé pour la quatrième fois à Saint-Pierre vient de dévoiler sa programmation. Il est organisé dans les jardins de la plage du 10 octobre au 13 octobre prochain avec comme thème : "Écrire et penser le monde".

Yasmina Khadra, écrivain lu dans plus de 40 pays, auteur de la trilogie "Les Hirondelles de Kaboul", "L’attentat" et les "Les sirènes de Bagdad", sera au Salon du livre au titre d’invité d’honneur. Consacré à deux reprises par l’Académie française et salué des prix Nobel, il est traduit dans de nombreuses langues. Il animera une conférence le samedi à 18h30.

D’autres noms comme Jo Witek, Michel Van Zeveren, Patrick Deville, Emmanuel Kherad, Françoise Lionnet seront également présents pour cette quatrième édition du salon du livre saint-pierrois.

Cette année le prix littéraire Athéna a été attribué à Carl de Souza, écrivain mauricien dont les quatre derniers romans ont été publiés par les Editions de l’Olivier à Paris.

D’autres activités, notamment destinée à la jeunesse, auront lieu durant ce salon. La Dac Réunion, dans le cadre du parcours d’education artistique et culturelle, prendra ses quartiers dans l’enceinte du collège ou diverses animations seront proposées aux scolaires du réseau les jeudi 3, vendredi 4, lundi 7 et mardi 8. Des animations pour la petite enfance seront également organisées.

Le programme complet et plus d’informations sur le site du salon du livre Athéna et la page facebook de la ville de Saint-Pierre.