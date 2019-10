Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Le salon Athéna se déroulera cette année pour la quatrième fois dans les jardins de la plage de Saint-Pierre du 10 au 13 octobre 2019. Pendant quatre jours, les agents de la médiathèque et des autres services municipaux travailleront en commun. Cette année le thème central proposé à la réflexion du public et des intervenants par le comité d'organisation abordera la question majeure : "Ecrire et penser le monde"

Le salon Athéna se déroulera cette année pour la quatrième fois dans les jardins de la plage de Saint-Pierre du 10 au 13 octobre 2019. Pendant quatre jours, les agents de la médiathèque et des autres services municipaux travailleront en commun. Cette année le thème central proposé à la réflexion du public et des intervenants par le comité d'organisation abordera la question majeure : "Ecrire et penser le monde"