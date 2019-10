Publié il y a 19 minutes / Actualisé il y a 19 minutes

L'académie de La Réunion et la collectivité des Terres australes et antarctiques françaises, partenaires depuis longtemps dans les domaines de l'information et de la sensibilisation des publics scolaires à l'éducation à l'environnement, au développement durable et à la protection de la biodiversité, ont renouvelé leur partenariat ce mardi 8 octobre 2019. Un accord cadre de partenariat, signé pour trois ans le 29 avril 2010, avait donc permis d'officialiser cette collaboration avec le ministère de l'Education Nationale. Cet accord a été enrichi et renouvelé le 12 juin 2013 puis le 22 septembre 2016. Le nouvel accord-cadre signé pour les trois années à venir, est un support pour développer et faire vivre des projets taafiens, notamment autour des événements de la collectivité tel que par exemple, l'inscription des " Terres et mers australes françaises " sur la Liste du patrimoine mondial de l'Unesco, le 65e anniversaire de la collectivité en 2020, etc.

