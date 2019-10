Samedi 19 et dimanche 20 octobre 2019, l'association Air3Air, en partenariat avec la ville de Saint-Pierre, organise une grande démonstration de cerfs-volant à la Pointe du diable.

Sont associés à cette manifestation la ville chinoise de Weifang, capitale mondiale du cerf-volant, des représentants de l’Inde (2ème pays au monde en terme de pratique du cerf-volant) et de nos cousins de l’île Maurice. Cet événement sera également l'occasion de valoriser la création artistique par l’intermédiaire de deux artistes issus d'horizons bien différents : Hervé Darmenton Achdé, célèbre dessinateur de Lucky Luke et Jean-Bernard Grondin qui proposera une série de masques volants.



Un parking sera mis en place à Pierrefonds, à proximité du RSMA, et des navettes assureront la liaison avec le site de la Pointe du diable.