La mairie de Saint-Pierre lance un appel à candidature pour attribuer des emplacements destinés à la vente de fruits et de légumes locaux de saison dans plusieurs quartiers de la commune (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Pièces à fournir pour l’exploitation d’emplacements en vue de la vente de fruits locaux de saison pour la période du 15 novembre 2019 au 15 janvier 2020

- une demande adressée à Monsieur le Maire

- un extrait d’inscription au registre du commerce siret ou amexa.

- une attestation d’assurance en responsabilité civile professionnelle couvrant la période demandée

- le descriptif du matériel installé sur site

- une pièce d’identité (CNI ou passeort)

- un relevé d’identité bancaire (rib)

- un justificatif d’adresse

Les dossiers sont à retourner au service Occupation du domaine public et de la règlementation 69 rue des Bons Enfants à Saint Pierre, au plus tard le 31 octobre 2019

Plus d'information sur le site www.saintpierre.re

Pièces à fournir pour l’exploitation pour l’exploitation d’emplacements en vue de la vente de fruits et légumes dans les quartiers suivants :

- secteur de la Ravine des Cabris (rue Pasteur)

- secteur centre-ville (rue des Bons Enfants " carré médiathèque ")

- secteurs Basse-Terre et Bassin Plat (rue Youri Gagarine et route de Bassin Plat)

- secteur Mont-Vert Les Bas (chemin Roland Garros parking de la médiathèque)

- une demande adressée à Monsieur le Maire

- un extrait d’inscription au registre du commerce siret ou amexa.

- une attestation d’assurance en responsabilité civile professionnelle couvrant la période demandée

- le descriptif du matériel installé sur site.

- une pièce d’identité (CNI ou passeort)

- un relevé d’identité bancaire (rib)

- un justificatif d’adresse

Les dossiers sont à retourner au service Occupation du domaine public et de la règlementation 69 rue des Bons Enfants à Saint Pierre, au plus tard le 31 octobre 2019

Plus d'information sur le site www.saintpierre.re