Compte tenu d'un fort taux d'intention de grève des enseignants sur les écoles pour ce vendredi 6 décembre 2019, les villes de Saint-Pierre et Saint-Paul indiquent que des perturbations importantes sont à prévoir dans 17 écoles de la commune. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

"La collectivité mettra en place, dans la mesure du possible, un service minimum d’accueil dans les écoles concernées" souligne la commune de Saint-Pierre. Les parents sont invités à se rapprocher de la direction de l'école afin de connaître les modalités de fonctionnement de l'établissement, du service de restauration et de surveillance, et à prendre leurs dispositions.

A Saint-Paul, le service minimum ne pourra pas être assuré dans les écoles cependant le service de restauration scolaire sera maintenu pour les élèves présents. Pour la liste complète des établissements concernés, rendez-vous sur le site de la ville.