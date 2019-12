Organisé par la ville de Saint-Pierre, le challenge jeunes - police aura lieu le vendredi 13 décembre 2019 à partir de 9 heures sur le site Salahin de la Ravine Blanche. Ce challenge clôturera les 14 actions menées au cours des derniers mois pour "améliorer les relations entre les jeunes des quartiers et la police" commente la mairie saint-pierroise. Plus de 200 personnes avaient avaient participé à ses actions. Le challenge sera ouvert à tous les publics dès 13 heures (Photo rb/www.ipreunion.com)

Au programme du challenge

- espace parcours sportif sur structures gonflables ''Ninja warriors",

- espace prévention et sécurité civile (gestes premiers secours expliqué par le SDIS) et relais insertion (PLIE - Mission locale..)

- espace parcours prévention routière et transports en commun (circuit trottinette et vélos électriques - chauffeurs de bus et bus sur site)

- espace jeux physiques (tir à la corde, circuit VTT...)