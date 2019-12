Suite au mouvement de grève annoncé le vendredi 13 décembre, voire le lundi 16 décembre, plusieurs communes informent que les écoles seront probablement impactées en raison de la forte hausse d'intention de grève. Les parents sont invités à prendre leurs dispositions. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Saint-Pierre

"Compte-tenu de la poursuite du mouvement de grève national les vendredi 13 décembre et lundi 16 décembre 2019, et face à l’incertitude du nombre de personnels communaux susceptibles de suivre ce mouvement, la Ville de Saint-Pierre informe les parents d’un fort risque de perturbations dans le fonctionnement des écoles.

La Ville ne sera pas en mesure d’assurer le Service Minimum d’Accueil sur l’ensemble des écoles. De même, les services de restauration scolaire et de surveillance méridienne risquent de connaître des perturbations. Les parents sont invités à prendre toutes les dispositions nécessaires pour pallier ces

désagréments."

La Possession

"Compte tenu d’un fort taux d’intention de grève déclaré des enseignants, "les écoles suivantes seront à priori fermées, sauf présence d’un enseignant à vérifier le jour même :

Auguste Lacaussade élémentaire

Evariste de Parny

Henri Lapierre élémentaire

Jean Jaurès

Laurent Vergès

Alain Lorraine

Eloi Julenon

Henri Lapierre maternelle

Jules Joron

Raymond Mondon

Victor HugoJoliot Curie

Les chiffres reçus du rectorat ce

jour sont susceptibles d’évoluer

Paul Langevin

Nous invitons fortement les parents à s’assurer de la présence des enseignants avant de déposer les enfants compte tenu de la forte hausse d’intention de grève entre 100% et 80%" informe la commune.



"Sauf cas exceptionnel, à priori : sont assurés la restauration scolaire, le périscolaire matin et soir, nous invitons les parents à vérifier la présence effective du personnel avant de déposer leur enfant. Nous vous tiendrons informés en cas contraire au plus tôt le matin même. Le transport scolaire est assuré."



Conernant les crèches, "les structures Petites Enfance du CCAS sont susceptibles de connaître également des perturbations. Les parents sont invités à se renseigner auprès de l’équipe avant de confier leur enfant."