Publié il y a 44 minutes / Actualisé le Vendredi 27 Décembre à 06H20

En cette saison cyclonique, la Ville de Saint-Pierre recommande d'utiliser My Predict l'application mobile à télécharger sur les smartphones (iPhone etAndroid). "Cette application est dédiée à la sauvegarde des citoyens face aux risques hydrométéorologiques" souligne la mairie. "Son principal objectif : alerter en amont en cas d'événements météorologiques intenses. Cette application permet d'être informé sur les risques diagnostiqués et d'être conseillé sur l'attitude à adopter. L'application donne en temps réel l'état de la météo et surtout une perspective de ce qui va arriver et dans quels délais" dit encore la mairie qui propose aussi de télécharger la plaquette "Risque cyclonique Réunion" diffusée par la préfecture de La Réunion (Phot d'illustration rb/www.ipreunion.com)

En cette saison cyclonique, la Ville de Saint-Pierre recommande d'utiliser My Predict l'application mobile à télécharger sur les smartphones (iPhone etAndroid). "Cette application est dédiée à la sauvegarde des citoyens face aux risques hydrométéorologiques" souligne la mairie. "Son principal objectif : alerter en amont en cas d'événements météorologiques intenses. Cette application permet d'être informé sur les risques diagnostiqués et d'être conseillé sur l'attitude à adopter. L'application donne en temps réel l'état de la météo et surtout une perspective de ce qui va arriver et dans quels délais" dit encore la mairie qui propose aussi de télécharger la plaquette "Risque cyclonique Réunion" diffusée par la préfecture de La Réunion (Phot d'illustration rb/www.ipreunion.com)