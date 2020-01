La Saint-Pierroise vient d'être la première très grosse sensation de ces 32ème de finale de la Coupe de France en battant l'équipe du Chamois Niortais 2 à 1 ce samedi 4 janvier 2020. Alors qu'un fossé séparait les deux équipes en termes de niveau, les Réunionnais ont, au courage et au talent, forcé le destin pour s'adjuger pour la première fois de l'histoire du football réunionnais l'accès aux 16ème de finale. Une performance sensationnelle qui fait entrer la Saint-Pierroise dans la cour des petits poucets, dans la cours des grands de ces 16ème de finale ! (Photo rb/www.ipreunion.com)

Une victoire méritée

Alors que 4 divisions séparaient les joueurs de Niort (L2) et de la Saint-Pierroise (Régionale 1), tout semblait indiquer un match à sens unique en faveur des Niortais qui, bien que mal placés au classement de leur championnat (18ème) ont l’avantage de l’expérience du haut niveau.

C’était sans compter sur une équipe de Saint-Pierre courageuse, solidaire et talentueuse, dans tous les secteurs de jeu, tant en attaque qu’en défense. Si la première période a été assez difficile pour les Réunionnais, les joueurs de Christian Dafreville ont effectué une seconde mi temps exceptionnelle, faisant preuve de beaucoup de maîtrise pour finalement marquer à deux reprises par Hubert ( 59ème), et Ponti (76ème). Le but contre son camp de Randrianarisoa ne sera qu’anecdotique, tant les Saint-Pierrois ont mérité leur belle victoire et entrent dans l’histoire du football réunionnais comme étant la première équipe à se hisser à ce niveau de la compétition.

Saint-Pierre se prend à rêver d’une grande affiche

Au coup de sifflet final, la joie était palpable sur les visages Saint-Pierrois qui ont dignement fêté leur victoire. Mais les yeux étaient déjà rivés vers les 16ème de finale de la Coupe de France qui se joueront le 18 janvier prochain. Leur adversaire sera connu ce lundi 6 janvier 2020. Mais d’ores et déjà, les Réunionnais se prennent à rêver d’une grande affiche contre, pourquoi, le PSG ou l’Olympique de Marseille.

Quel que soit l’adversaire, La Réunion vibre déjà pour ces joueurs qui ont accompli un exploit historique et qui, se porte à espérer d’une magnifique épopée à l’image de celle de Quevilly, de Carquefou ou encore de Chambéry.

Bravo les Cigognes, tyenbo larg pa !

