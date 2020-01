Publié il y a 22 minutes / Actualisé il y a 18 minutes

La Saint-Pierroise est au four et au moulin. L'euphorie de la qualification retombée, les joueurs de Christian Dafreville ont repris le chemin de l'entraînement ce jeudi 9 janvier 2020 afin de préparer leur match des 16ème de finale de la coupe de France contre Epinal, le 18 janvier prochain. En parallèle, le mercato a déjà démarré pour le club Réunionnais qui enregistre déjà 4 renforts, Yohanne Guichard, Samuel Acapandié, Imad Zaouaar et Faralahibe Voavy. Les noms des 30 personnes (joueurs et accompagnateurs) qui s'envoleront pour la Métropole dès ce dimanche ont été transmis à la fédération ce jeudi soir. (Photo rb/www.ipreunion.com)

La Saint-Pierroise est au four et au moulin. L'euphorie de la qualification retombée, les joueurs de Christian Dafreville ont repris le chemin de l'entraînement ce jeudi 9 janvier 2020 afin de préparer leur match des 16ème de finale de la coupe de France contre Epinal, le 18 janvier prochain. En parallèle, le mercato a déjà démarré pour le club Réunionnais qui enregistre déjà 4 renforts, Yohanne Guichard, Samuel Acapandié, Imad Zaouaar et Faralahibe Voavy. Les noms des 30 personnes (joueurs et accompagnateurs) qui s'envoleront pour la Métropole dès ce dimanche ont été transmis à la fédération ce jeudi soir. (Photo rb/www.ipreunion.com)