Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

La Civis organise ce samedi 22 février 2020 de 8h30 à 12h00 la deuxième édition de sa matinée vélo. La manifestation aura lieu sur la voie cannière du quartier de la Ligne des Bambous à Saint-Pierre. Deux activités seront proposées : une randonnée VTT sur route pour les 16 ans et plus avec un départ à 9h00 (circuit Mahavel) et des ateliers vélo sous forme de challenge pour les enfants de 6 à 15 ans. La participation est gratuite. "N'oubliez pas votre vélo et votre casque" rappelle la Civis (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

